Канцлер Австрії пропонує надіслати прикордонників ЄС до Африки

Канцлер Австрії Себастіан Курц запропонував відправляти європейських прикордонників служби Frontex в Африку з метою запобігання нелегальній міграції у країни ЄС через Середземне море на човнах.

Про це пише DW.

"Новий політичний мандат повинен дозволити Frontex працювати в третіх країнах за згодою місцевої влади", - сказав він.

За його словами, це допоможе покласти край бізнесу перевізників мігрантів. Курц підтримав пропозицію Єврокомісії збільшити чисельність Frontex до 10 тисяч, проте зазначив, що це має бути зроблено раніше 2027 року, як планується.

"Це занадто пізно, це повинно відбутися набагато швидше, якщо ми хочемо ефективно припиняти нелегальну міграцію", - переконаний Курц.

Щорічно десятки тисяч мігрантів намагаються дістатися південноєвропейських країн і перетинають Середземне море на човнах контрабандистів. Більшість цих суден непридатні для таких подорожей, тож тисячі мігрантів гинуть щороку. Цього року під час спроби перетнути Середземномор'я загинули вже понад 600 мігрантів. За останні чотири роки кількість загиблих становить понад 20 тисяч.

У четвер та у п’ятницю в Середземному морі у ході кількох операцій за участі італійського ВМФ та суден неурядових організацій і європейського агентства Frontex було врятовано близько 1500 мігрантів.