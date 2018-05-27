Канцлер Австрии предлагает отправить пограничников ЕС в Африку

Канцлер Австрии Себастиан Курц предложил отправлять европейских пограничников службы Frontex в Африку с целью предотвращения нелегальной миграции в страны ЕС через Средиземное море на лодках.

Об этом пишет DW.

"Новый политический мандат должен позволить Frontex работать в третьих странах по согласию местных властей", - сказал он.

По его словам, это поможет положить конец бизнесу перевозчиков мигрантов. Курц поддержал предложение Еврокомиссии увеличить численность Frontex до 10 тысяч, однако отметил, что это должно быть сделано раньше 2027 года, как планируется.

"Это слишком поздно, это должно произойти гораздо быстрее, если мы хотим эффективно пресекать нелегальную миграцию", - убежден Курц.

Ежегодно десятки тысяч мигрантов пытаются добраться южноевропейских стран и пересекают Средиземное море на лодках контрабандистов. Большинство этих судов непригодны для таких путешествий, поэтому тысячи мигрантов гибнут. В этом году во время попытки пересечь Средиземноморье погибли уже более 600 мигрантов. За последние четыре года количество погибших составляет более 20 тысяч.

В четверг и в пятницу в Средиземном море в ходе нескольких операций при участии итальянского ВМФ и судов неправительственных организаций и европейского агентства Frontex было спасено около 1500 мигрантов.