Генсек НАТО підтвердив продовження двостороннього підходу у відносинах з РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що очікує під час проведення саміту Альянсу у липні підтвердження двостороннього підходу у відносинах з РФ.

Про це він заявив у своєму виступі під час засідання парламентської асамблеї НАТО у Варшаві.

У своїй промові генсек нагадав протиправні дії Росії всупереч міжнародному праву.

"Ми бачимо більш напористу Росію, яка втручається у демократичні процеси країн, яка відповідальна за кібер-атаки, потужно інвестує у більш сучасні військові можливості та, як ми бачили у 2014 році, була готова застосувати військову силу проти свого сусіда, нелегально анексувала Крим та дестабілізувала східну Україну. Наслідком агресії на сході України ми бачили збиття літака MH17", - заявив генсек Альянсу.

Столтенберг додав, що на саміті Альянсу в липні очікує підтвердження так званого двостороннього підходу у відносинах з РФ.

"Я очікую підтвердження нашого меседжу Росії, який ми називаємо двостороннім підходом. Він стосується стримування та оборони у поєднанні з політичним діалогом", - зауважив генсек НАТО.

"Навіть якщо ми не віримо у кращі відносини з Росією у найближчому майбутньому, ми повинні вміти управляти нашими відносинами з РФ… Ми повинні бути певними, що не допустили прорахунків, які призведуть до небезпечних ситуацій", - додав Єнс Столтенберг.