Генсек НАТО подтвердил продолжение двустороннего подхода в отношениях с РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает во время проведения саммита Альянса в июле подтверждения двустороннего подхода в отношениях с РФ.

Об этом он заявил в своем выступлении на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве.

В своей речи генсек напомнил о противоправных действиях России вопреки международному праву.

"Мы видим более напористую Россию, которая вмешивается в демократические процессы стран, которая ответственна за кибер-атаки, мощно инвестирует в более современные военные возможности и, как мы видели в 2014 году, была готова применить военную силу против своего соседа, нелегально аннексировала Крым и дестабилизировала восточную Украину. Следствием агрессии на востоке Украины мы видели сбивание самолета MH17", - заявил генсек Альянса.

Столтенберг добавил, что на саммите Альянса в июле ожидает подтверждения так называемого двустороннего подхода в отношениях с РФ.

"Я ожидаю подтверждения нашего месседжа России, который мы называем двусторонним подходом. Он касается сдерживания и обороны в сочетании с политическим диалогом", - отметил генсек НАТО.

"Даже если мы не верим в лучшие отношения с Россией в ближайшем будущем, мы должны управлять нашими отношениями с РФ ... Мы должны быть уверены, что не допустили просчетов, которые приведут к опасным ситуациям", - добавил Йенс Столтенберг.