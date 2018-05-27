Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ІНП Польщі: під зруйнованим українським пам'ятником немає могил воїнів УПА

У Німеччині сталася масштабна пожежа у популярному парку розваг

Ірландці на референдумі підтримали легалізацію абортів – офіційні результати

Кім Чен Ин і Трамп підтвердили готовність до саміту в Сінгапурі






Польща: у "сімейну" суперечку України й Угорщини має втрутитися генсек НАТО

Неділя, 27 травня 2018, 14:44

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг може допомогти вирішити суперечку між Києвом та Будапештом, унаслідок якої Угорщина намагається заблокувати співпрацю України з Альянсом.

Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, передає Рolsatnews.

"Це суперечка в колі сім’ї. Треба вивчити проблему і запропонувати розв'язок, який розвіє всі сумніви. Можливо, доцільно було б залучити третю сторону, яка допоможе, наприклад, генерального секретаря НАТО. Думаю, він має певні інструменти, аби розв'язати цю проблему", – сказав Чапутович.

Він зазначив, що обговорив цю проблему декілька днів тому з угорським колегою Петером Сіярто і  29 травня поговорить про це з главою українського Міністерства закордонних справ Павлом Клімкіним.

Як повідомлялося, Угорщина офіційно ініціює в НАТО перегляд всіх програм підтримки України. Будапешт втретє блокує проведення Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів через претензію до мовної статті українського закону про освіту. Столтенберг уже закликав країни до якнайшвидшого вирішення суперечки.

У штаб-квартирі Північноатлантичного Альянсу, попри ініціативу угорського уряду, не мають наміру переглядати підходи у співпраці з Україною.

Про деталі угорського ультиматуму та про відповідь НАТО на нього читайте в статті "Нова атака Угорщини: Віктор Орбан ініціював перегляд відносин НАТО з Україною".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Україна-НАТО Польща Угорщина
powered by lun.ua
Читайте також
Угорщина домовляється із США, щоби натиснути на Україну в НАТО
Угорщина фетишизує мовне питання і доводить ситуацію до абсурду - Пристайко
Україна і Угорщина мають якомога швидше вирішити "мовну" суперечку – Столтенберг
Угорщина скаржиться на міжнародний тиск через блокування діалогу НАТО-Україна
Угорщина роздала на Закарпатті понад 100 тисяч паспортів – МЗС