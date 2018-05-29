У Бельгії чоловік на вулиці розстріляв двох поліцейських і захопив заручницю

У бельгійському місті Льєж поліція нейтралізувала нападника, який розстріляв двох поліцейських та захопив у заручники жінку.

Згідно з повідомленням бельгійського телеканалу RTBF, озброєний чоловік відкрив вогонь по поліцейських на бульварі д'Аврой. Це трапилося близько 10:30 ранку у вівторок.

RTL повідомляє, що очевидці чули велику кількість пострілів. Люди у паніці втікали з місця стрілянини.

Внаслідок стрілянини обоє правоохоронців загинули.

Нападник втік з місця події та взяв у заручники жінку, працівницю школи Атені Леоні де Ваха. Школа розташована зовсім поруч із місцем стрілянини.

В інцидент втрутилася поліція. Нападника було нейтралізовано, стверджується у повідомленні.

Наразі жодних причин дій нападника чи можливих версій не висувають.