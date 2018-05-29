В Бельгии мужчина на улице расстрелял двух полицейских и захватил заложницу
Вторник, 29 мая 2018, 12:24
В бельгийском городе Льеж полиция нейтрализовала нападавшего, который расстрелял двух полицейских и захватил в заложники женщину.
По сообщению бельгийского телеканала RTBF, вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским на бульваре д’Аврой. Это произошло около 10:30 утра во вторник.
RTL сообщает, что очевидцы слышали много выстрелов. Люди в панике бежали с места стрельбы.
В результате стрельбы оба правоохранителя погибли.
Нападавший скрылся с места происшествия и взял в заложники женщину, работницу школы Атене Леони де Ваха. Школа расположена совсем рядом с местом стрельбы.
В инцидент вмешалась полиция. Нападавший был нейтрализован, утверждается в сообщении.
Пока никаких причин действий нападающего или возможных версий не выдвигают.
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