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В Бельгии мужчина на улице расстрелял двух полицейских и захватил заложницу

Вторник, 29 мая 2018, 12:24

В бельгийском городе Льеж полиция нейтрализовала нападавшего, который расстрелял двух полицейских и захватил в заложники женщину.

По сообщению бельгийского телеканала RTBF, вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским на бульваре д’Аврой. Это произошло около 10:30 утра во вторник.

RTL сообщает, что очевидцы слышали много выстрелов. Люди в панике бежали с места стрельбы.

 
 

В результате стрельбы оба правоохранителя погибли.

Нападавший скрылся с места происшествия и взял в заложники женщину, работницу школы Атене Леони де Ваха. Школа расположена совсем рядом с местом стрельбы.

В инцидент вмешалась полиция. Нападавший был нейтрализован, утверждается в сообщении.

Пока никаких причин действий нападающего или возможных версий не выдвигают.

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