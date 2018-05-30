Сорос анонсировал начало кампании за второй Brexit-референдум

Миллиардер Джордж Сорос заявил о начале в ближайшее время кампании в пользу второго референдума о выходе Великобритании из Евросоюза.

Об этом пишет британское издание The Times.

В выступлении на саммите, организованном во вторник в Париже аналитическим центром Европейского Совета по внешним отношениям, Сорос сказал, что Brexit является примером территориальной дезинтеграции, "чрезвычайно разрушительным роцесом, вредным для обеих сторон".

"Большая часть убытков чувствуется прямо сейчас, когда Европейский Союз находится в экзистенциальном кризисе, но его внимание направлено на переговоры по соглашению с Великобританией. Это предложение, от которого проигрывают все, но его можно превратить в беспроигрышную ситуацию", - сказал Сорос.

87-летний миллиардер поддерживает движение Best for Britain, которое выступает против Brexit, и призывает к проведению второго референдума. Он пожертвовал более 700 тысяч фунтов стерлингов на кампанию движения.