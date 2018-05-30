Президент Німеччини: новина про вбивство Бабченка приголомшила

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр засудив вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Штайнмаєр, який перебуває з візитом в Україні, зазначив, що це "дуже сумна новина", яка приголомшила, і вимагає повного розслідування убивства.

"Ми повинні створити умови, щоб журналісти у всьому світі робили свою роботу без ризику для здоров'я та життя", - заявив він.

Напередодні президент Німеччини здійснив офіційний візит у Київ, 30 травня він перебуває у Львові.

Нагадаємо, Європейський Союз закликав до проведення швидкого та прозорого розслідування і притягнення до відповідальності винних у вбивстві Бабченка.

29 травня в російського журналіста Аркадія Бабченка стріляли в його будинку у Києві. Від отриманих поранень він помер у кареті швидкої допомоги.

Аркадій Бабченко – російський журналіст, блогер. Відкрито критикував путінський режим. Після початку переслідувань у Росії переїхав на проживання до Праги, згодом – до України.