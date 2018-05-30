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Президент Германии: новость об убийстве Бабченко ошеломила

Среда, 30 мая 2018, 15:49

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер осудил убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Штайнмайер, находящийся с визитом в Украине, отметил, что это "очень печальная новость", которая потрясла, и требует полного расследования убийства.

"Мы должны создать условия, чтобы журналисты во всем мире делали свою работу без риска для здоровья и жизни", - заявил он.

Накануне президент Германии с официальным визитом в Киев, 30 мая он находится во Львове.

Напомним, Европейский Союз призвал к проведению быстрого и прозрачного расследования и привлечения к ответственности виновных в убийстве Бабченко.

29 мая в российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли в его доме в Киеве. От полученных ранений он умер в карете скорой помощи.

Аркадий Бабченко - российский журналист, блогер. Открыто критиковал путинский режим. После начала преследований в России переехал на жительство в Прагу, затем - в Украину.

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