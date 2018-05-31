Лавров зустрівся з Кім Чен Ином

Глава МЗС РФ Сергій Лавров провів у Пхеньяні зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Про це повідомляє РИА "Новости" з посиланням на джерело в російській делегації.

Які теми обговорювалися під час зустрічі не уточнюється.

Глава російського зовнішньополітичного відомства в четвер перебуває з візитом в КНДР.

Раніше він провів переговори з міністром закордонних справ КНДР Лі Йон Хо.

Візит Лаврова проходить на тлі підготовки історичного саміту між лідерами КНДР та США. Зустріч, проведення якої висіло на волосині, має відбутися 12 червня в Сінгапурі.

24 травня Дональд Трамп скасував саміт, заявивши, що військові США готові реагувати на "безрозсудний вчинок" КНДР, але вже наступного дня заявив про шанс на проведення саміту.

Пізніше Трамп підтвердив інформацію про те, що складні переговори про організацію саміту поновилися.