Лавров встретился с Ким Чен Ыном

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в Пхеньяне встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в российской делегации.

Какие темы обсуждались во время встречи, не уточняется.

Глава российского внешнеполитического ведомства в четверг находится с визитом в КНДР.

Ранее он провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

Визит Лаврова проходит на фоне подготовки исторического саммита между лидерами КНДР и США. Встреча, проведение которой висело на волоске, состоится 12 июня в Сингапуре.

24 мая Дональд Трамп отменил саммит, заявив, что военные США готовы реагировать на "безрассудный поступок" КНДР, но уже на следующий день заявил о шансе на проведение саммита.

Позже Трамп подтвердил информацию о том, что сложные переговоры по организации саммита возобновились.