В парламенте Испании собрали голоса за отставку премьера

180 депутатов парламента Испании готовы проголосовать за отставку правительства премьер-министра Мариано Рахоя при минимально необходимых 176 голосах.

Об этом сообщает El Pais.

Сегодня в парламенте проходят дебаты об отставке правительства, голосование состоится в пятницу. Отставку инициировала ведущая оппозиционная сила - Социалистическая партия, имеющая 84 депутата.

Социалистов решили поддержать левая партия "Подемос" (67 депутатов), две прокаталонские партии ERC (9) и PDeCat (8), баскские националистические партии PNV (5) и EH Bildu (2), валенсийская "Compromís" (4) и единственный депутат партии "Nueva Canarias" с Канарских островов.

Если парламент отправит Рахоя в отставку, лидер социалистов Педро Санчес немедленно займет его место. Он уже пообещал в случае успеха возобновить диалог с новым каталонским правительством и пойти на уступки по бюджету, которых требует "Подемос".

Однако, Рахой может добровольно уйти в отставку, и тогда его правительство продолжит работать под руководством исполняющего обязанности до назначения нового премьера.

Вопрос выражения недоверия правительству Рахоя в парламенте подняли из-за решения суда по громкому делу о масштабной коррупции, связанному с правящей "Народной партии".

Напомним, 24 мая испанский суд приговорил бизнесменов и бывших политиков к большим срокам заключения и штрафам за участие в схеме откатов за контракты, которые помогали финансировать правящую "Народную партию".

Подробнее читайте в статье - "Тайная касса партии власти: в Испании завершился громкий антикоррупционный процесс"