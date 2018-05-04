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У Держдепі США заявили про несумісність російських С-400 з озброєнням НАТО

П'ятниця, 4 травня 2018, 08:52

Американська адміністрація продовжує висловлювати свою стурбованість у зв'язку з рішенням Туреччини про придбання у Росії зенітних ракетних систем С-400.

Про це заявила речниця Держдепартаменту США Хезер Науерт.

"У нас виникли серйозні побоювання з приводу можливого придбання Туреччиною С-400. Згідно з домовленостями з НАТО — а Туреччина є членом альянсу,— вони повинні купувати лише ту зброю та інші засоби, які сумісні з іншими партнерами по НАТО. Ми не вважаємо, що тут є сумісність", — сказала вона.

За словами Науерт, американська адміністрація продовжить доносити свої сумніви з цього приводу турецькій стороні.

Раніше держсекретар США Майк Помпео застеріг свого турецького колегу щодо придбання російської ракетної системи "земля-повітря". Він заявив, що Анкара може зіткнутися з санкціями, якщо купить С-400.

Нагадаємо, російські С-400 надійдуть в Туреччину в липні 2019 року.

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