ВПС Іраку завдали удару по цілях ІДІЛ в Сирії
Неділя, 6 травня 2018, 11:59
ВПС Іраку завдали нового удару по позиціях "Ісламської держави" на території Сирії.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення офісу прем’єра Іраку Хайдера Аль-Абаді.
Удар був спрямований на позиції, якими користувалося командування терористичного угруповання на південь від міста Дешайша.
"Позиції були цілковито знищені" - заявили в офісі іракського прем’єра.
Починаючи з минулого року ВПС Іраку завдали вже декілька ударів по позиціях ІДІЛ у Сирії. Удари здійснюються зі схвалення режиму сирійського президента Башара Асада та міжнародної коаліції під проводом США.
Прем’єр Іраку раніше заявляв, що зробить все для протистоянням загрозам безпеці країни.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua