ВПС Іраку завдали удару по цілях ІДІЛ в Сирії

ВПС Іраку завдали нового удару по позиціях "Ісламської держави" на території Сирії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення офісу прем’єра Іраку Хайдера Аль-Абаді.

Удар був спрямований на позиції, якими користувалося командування терористичного угруповання на південь від міста Дешайша.

"Позиції були цілковито знищені" - заявили в офісі іракського прем’єра.

Починаючи з минулого року ВПС Іраку завдали вже декілька ударів по позиціях ІДІЛ у Сирії. Удари здійснюються зі схвалення режиму сирійського президента Башара Асада та міжнародної коаліції під проводом США.

Прем’єр Іраку раніше заявляв, що зробить все для протистоянням загрозам безпеці країни.