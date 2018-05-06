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ВВС Ирака нанесли удар по целям ИГИЛ в Сирии

Воскресенье, 6 мая 2018, 11:59

ВВС Ирака нанесли новый удар по позициям "Исламского государства" на территории Сирии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение офиса премьера Ирака Хайдера Аль-Абади.

Удар был направлен на позиции, которыми пользовалось командование террористической группировки на юг от города Дешайша.

"Позиции были полностью уничтожены", - заявили в офисе иракского премьера.

Начиная с прошлого года ВВС Ирака нанесли уже несколько ударов по позициям ИГИЛ в Сирии. Удары осуществляются с одобрения режима сирийского президента Башара Асада и международной коалиции под предводительством США.

Премьер Ирака ранее заявлял, что сделает все для противостояния угрозам безопасности страны.

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