Президент Италии дал согласие на формирование правительства популистов

Президент Италии Серджо Маттарелла во второй раз поручил профессору Джузеппе Конте, кандидату от популистских партий, сформировать правительство.

Об этом сообщает Rai News.

Таким образом Маттарелла нашел выход из политического тупика, который возник после 88 дней несостоятельности политических партий договориться о новом правительстве. Процесс его формирования продолжался с момента проведения парламентских выборов 4 марта.

Это уже второй раз президент дает мандат Конте на формирование правительства. Впервые попытка провалилась после отказа Маттарелла одобрить в должности министра финансов контраверсионного кандидата - жесткого критика еврозоны Паоло Савону. Из-за несогласия утвердить министра Конте отказался от поста премьера.

В четверг, 31 мая, после неудачи сформировать технократическое правительство во главе с экс-чиновником МВФ Коттарелли лидеры итальянских популистских партий "Движения 5 звезд" и "Лиги" снова договорились о формировании правительства.

На должность министра финансов предложено компромиссную фигуру - профессора экономики Джованни Триа, который поддерживает членство страны в еврозоне.

Стоит отметить, что неоднозначный Савона таки будет работать в правительстве популистов. Он займет должность министра европейских дел. А бывший министр дел ЕС Энцо Моаверо Миланези станет главой МИД.

Лидер "Лиги" Сальвини и лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо займут должности вице-премьеров. Сальвини также будет министром внутренних дел, а Ди Майо - министром промышленности.

Ожидается, что новое правительство Италии примет присягу в пятницу, 1 июня.