В Грузии требуют отставки правительства, генпрокурор покинул пост

В Грузии на фоне массовых протестов из-за решения суда по делу убийства двух школьников в 2017 году подал в отставку генеральный прокурор.

Об этом сообщает "Кавказский Узел".

31 мая Тбилисский городской суд оправдал обвиняемого по одному из эпизодов дела об убийстве школьников в Тбилиси, втором подсудимому обвинение было переквалифицировано на более легкую статью.

Родственники убитых требовали привлечь к ответственности главного прокурора Грузии Ираклия Шотадзе. Шотадзе в своем заявлении об отставке выразил уверенность в том, что рассмотрение дела об убийстве школьников продолжится, а виновные будут наказаны.

После решения суда под зданием Генпрокуратуры, а затем под парламентом Грузии собрались протестующие. Среди них представители различных оппозиционных партий, а также неправительственных организаций. Участники акции заявляли, что не прекратят протест до тех пор, пока не будут наказаны все виновные в убийстве двух подростков, сообщает "Новости-Грузия".

Фото: Reuters

Протестующие требовали взять под стражу Мирзу Субелиани - отца одного из подозреваемых и сотрудника прокуроры, который подал в отставку после начала расследования по делу. Протестующие дали властям время на выполнение их ультиматума до десяти вечера, однако ответа не последовало. После этого демонстранты потребовали отставки правительства.

На митинг прибыл сам премьер Георгий Квирикашвили. Глава правительства попытался объяснить митингующим дальнейшие действия по расследованию дела, но они его прогнали.

Глава уряду Квірікашвілі на мітингу в Тбілісі ФОТО: REUTERS

Квирикашвили отверг требование об отставке его Кабмина и пообещал родным убитых школьников новое расследование дела 1 июня.

ФОТО: REUTERS

В результате драки 1 декабря 2017 года возле школы в Тбилиси двое подростков получили ножевые ранения. Один из них скончался по дороге в больницу, второй был госпитализирован в критическом состоянии и позже скончался.

Двум подросткам было предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". Позже прокуратура усилила обвинения одному из них.