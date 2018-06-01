Министр транспорта Малайзии не видит "убедительных доказательств" вины РФ в катастрофе MH17

Нет убедительных доказательств, подтверждающих, что Россия несет ответственность за уничтожение рейса MH17 "Малайзийских авиалиний".

Об этом заявил министр транспорта Малайзии Энтони Локе в комментарии телеканалу Channel NewsAsia.

Объединенная следственная группа, которые ведет расследование обстоятельств сбивания самолета MH17 в 2014 году, заявила, что "Боинг" был сбит над Донецкой областью зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, который базируется в российском городе Курск.

Однако Локе заявил, что "нет убедительных доказательств на основе совместной следственной группы (JIT), которые указывают на Россию".

"В вопросе о том, кто ответственен за это, нельзя просто указать пальцем на Россию. Конечно, мы должны принимать во внимание дипломатические отношения", - сказал он, добавив, что "любые дальнейшие действия будут основываться на неопровержимых доказательствах".

Правительства Нидерландов и Австралии после оглашения выводов следственной группы 25 мая обнародовали заявление, в котором возлагают на Россию ответственность за сбивание малайзийского "Боинга".

В тот же день МИД Малайзии обнародовал свое заявление, в котором Россия не упоминается. Есть только общие фразы о "решительном стремлении преследовать ответственных лиц".

"Малайзия высоко оценивает презентацию Объединенной следственной группы по последнему докладу и путям дальнейшего уголовного расследования, а также связанные с ней заявления. Мы тщательно изучим выводы, содержащиеся в отчете", - говорится в заявлении.

Напомним, что в катастрофе MH17 погибли 43 гражданина Малайзии.