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Лідер КДНР: це був історичний саміт, світ побачить серйозні зміни

Вівторок, 12 червня 2018, 08:47

Лідер КНДР Кім Чен Ин назвав історичним саміт з президентом США Дональдом Трампом і заявив про серйозні зміни в майбутньому.

Про це він сказав після завершення переговорів у Сінгапурі, повідомляє ВВС.

"Ми вирішили залишити минуле позаду. Світ побачить серйозні зміни", - сказав Кім Чен Ин через перекладача.

Відомо, що лідер КНДР говорить англійською, він також вчився у Швейцарії. Проте під час саміту він тільки привітався із Трампом англійською, а далі говорив лише рідною мовою

"Велике спасибі, це було фантастично", - сказав Трамп і посміхаючись потис руку Кім Чен Ину.

"Ми дуже пишаємося тим, що сталося сьогодні. Наші взаємовідношення з Північною Кореєю та Корейським півостровом будуть значно відрізнятися від того, що було у минулому", - сказав президент США.

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КНДР
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