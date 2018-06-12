Лідер КДНР: це був історичний саміт, світ побачить серйозні зміни

Лідер КНДР Кім Чен Ин назвав історичним саміт з президентом США Дональдом Трампом і заявив про серйозні зміни в майбутньому.

Про це він сказав після завершення переговорів у Сінгапурі, повідомляє ВВС.

"Ми вирішили залишити минуле позаду. Світ побачить серйозні зміни", - сказав Кім Чен Ин через перекладача.

Відомо, що лідер КНДР говорить англійською, він також вчився у Швейцарії. Проте під час саміту він тільки привітався із Трампом англійською, а далі говорив лише рідною мовою

"Велике спасибі, це було фантастично", - сказав Трамп і посміхаючись потис руку Кім Чен Ину.

"Ми дуже пишаємося тим, що сталося сьогодні. Наші взаємовідношення з Північною Кореєю та Корейським півостровом будуть значно відрізнятися від того, що було у минулому", - сказав президент США.