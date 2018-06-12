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Трамп назвав Кім Чен Ина дуже талановитим і запросить його в Білий дім

Вівторок, 12 червня 2018, 09:37

Президент США Дональд Трамп має намір і надалі проводити зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином і готовий запросити його до Білого дому.

Про це він заявив після саміту в Сінгапурі, повідомляє Reuters.

Трамп також заявив, що це був "приголомшливий день". "Ми багато дізналися про один одного та про наші країни", - сказав він.

Президент США також охарактеризував Кім Чен Ина: "Він дуже талановитий чоловік, і він дуже любить свою країну".

"Ми розробили дуже особливий зв'язок, всі наші відносини з Північною Кореєю тепер будуть сильно відрізнятися від минулих", - сказав Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин підписали спільний документ за підсумками історичного саміту у Сінгапурі.

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КНДР Трамп
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