Четыре страны присоединились к санкциям ЕС против ответственных за "выборы" в Крыму

Четыре страны присоединились к санкциям ЕС против пяти лиц, ответственных за незаконное проведение выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму и Севастополе.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини.

"Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, член европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению", - говорится в заявлении.

Как отмечается, эти страны обязались привести свою национальную политику в соответствие с решением Совета ЕС.

"ЕС принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, к санкционного списка попали заместитель председателя избирательной комиссии Крыма Инна Гузеева и секретарь комиссии Наталья Безрученко, председатель избирательной комиссии Севастополя Александр Петухов, его заместитель Мирослав Погорелов и секретарь комиссии Анастасия Капранова.

Указанным лицам запрещается въезд в страны ЕС, а их активы в европейских странах заморожены.