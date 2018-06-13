Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

На вице-спикера Сейма Польши подали жалобу за заявление о медработниках из Украины

Парламент Британии поддержал план выхода страны из ЕС

В Париже полиция задержала вооруженного мужчину, захватившего заложников

Греция согласилась на переименование Македонии, сняв преграду для расширения НАТО






Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на ЧМ в РФ: трагикомедия в потемкинской деревне

Среда, 13 июня 2018, 09:23

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo разместил на обложке своего нового номера карикатуру на чемпионат мира по футболу в России, который стартует 14 июня.

Карикатура опубликована на странице издания в Twitter вместе с анонсом номера.

На карикатуре президент России Владимир Путин на танке едет по футбольному полю и целится в ворота. Изображение подкреплено надписью "Вперед, Россия".

Заголовок материала относительно будущего ЧМ в РФ называется "Мундиаль в РФ: трагикомедия в потемкинской деревне".

Как известно, некоторые страны, в частности Исландия, Польша, Великобритания и Австралия, объявили дипломатический бойкот ЧМ.

По данным СМИ, депутаты Европейского парламента готовятся принять резолюцию, в которой будет содержаться призыв к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Россия
powered by lun.ua
Читайте также
Во Франции задержали 4 человек по делу о нападении на Charlie Hebdo - СМИ
Журнал Charlie Hebdo получил угрозы после карикатуры на исламского ученого
Charlie Hebdo изобразил Макрона, кусающего Путина
Меркель с отрезанной головой Шульца появилась на обложке Charlie Hebdo
Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на катастрофу Ту-154 Минобороны РФ