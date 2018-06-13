Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на ЧМ в РФ: трагикомедия в потемкинской деревне

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo разместил на обложке своего нового номера карикатуру на чемпионат мира по футболу в России, который стартует 14 июня.

Карикатура опубликована на странице издания в Twitter вместе с анонсом номера.

На карикатуре президент России Владимир Путин на танке едет по футбольному полю и целится в ворота. Изображение подкреплено надписью "Вперед, Россия".

Заголовок материала относительно будущего ЧМ в РФ называется "Мундиаль в РФ: трагикомедия в потемкинской деревне".

Как известно, некоторые страны, в частности Исландия, Польша, Великобритания и Австралия, объявили дипломатический бойкот ЧМ.

По данным СМИ, депутаты Европейского парламента готовятся принять резолюцию, в которой будет содержаться призыв к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в России.