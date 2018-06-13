Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на ЧМ в РФ: трагикомедия в потемкинской деревне
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo разместил на обложке своего нового номера карикатуру на чемпионат мира по футболу в России, который стартует 14 июня.
Карикатура опубликована на странице издания в Twitter вместе с анонсом номера.
На карикатуре президент России Владимир Путин на танке едет по футбольному полю и целится в ворота. Изображение подкреплено надписью "Вперед, Россия".
Заголовок материала относительно будущего ЧМ в РФ называется "Мундиаль в РФ: трагикомедия в потемкинской деревне".
Cette semaine :— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) 12 червня 2018 р.
Le #Mondial en #Russie : la tragi-comédie au village Potemkine ; #Migrants, ces loosers ; #Cantat, a-t-il le droit... @cocoboer ; Le catalogue des goodies proposés à la vente par l’Elysée dévoilé par @EricSalch ;Prix littéraire Charlie : les trois lauréats sont.. pic.twitter.com/N2LvxYajW4
Как известно, некоторые страны, в частности Исландия, Польша, Великобритания и Австралия, объявили дипломатический бойкот ЧМ.
По данным СМИ, депутаты Европейского парламента готовятся принять резолюцию, в которой будет содержаться призыв к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в России.