США і КНДР відновлять переговори наступного тижня - Помпео

Державний секретар США Майк Помпео впевнений, що переговори між Сполученими Штатами та Північною Кореєю відновляться "десь наступного тижня".

Про це повідомляє Associated Press.

Держсекретар США не назвав точної дати, але, за його словами, це відбудеться дуже швидко після того, як він та представники північнокорейської делегації повернуться додому. Зараз Помпео перебуває в Сеулі, до США він повернеться у четвер.

За словами Помпео, президент Дональд Трамп очолює переговори, але "він стане тією людиною, яка рухатиме цей процес вперед".

Помпео переконує, що США та КНДР провели чимало роботи, результати якої не були включені у підсумкову декларацію саміту Трампа і Кім Чен Ина. Тепер, за його словами, команди працюватимуть над тим, щоб досягнути прогресу у цих питаннях.

Як повідомлялося, за підсумками історичного саміту між США та Північною Кореєю лідер КНДР Кім Чен Ин зобов'язується до "повної денуклеаризації Корейського півострова" у спільному документі, підписаному з президентом США Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що лідер КНДР Кім Чен Ин почне роботу щодо денуклеаризації країни невідкладно.

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