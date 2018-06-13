США и КНДР возобновят переговоры на следующей неделе - Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео уверен, что переговоры между Соединенными Штатами и Северной Кореей возобновятся " когда-то на следующей неделе".

Об этом сообщает Associated Press.

Госсекретарь США не назвал точной даты, но, по его словам, это произойдет очень быстро после того, как он и представители северокорейской делегации вернутся домой. Сейчас Помпео находится в Сеуле, в США он вернется в четверг.

По словам Помпео, президент Дональд Трамп возглавляет переговоры, но "он станет тем человеком, который будет двигать этот процесс вперед".

Помпео утверждает, что США и КНДР провели немало работы, результаты которой не были включены в итоговую декларацию саммита Трампа и Ким Чен Ына. Теперь, по его словам, команды будут работать над тем, чтобы достичь прогресса в этих вопросах.

Как сообщалось, по итогам исторического саммита между США и Северной Кореей лидер КНДР Ким Чен Ын обязуется до "полной денуклеаризации Корейского полуострова" в совместном документе, подписанном с президентом США Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп убежден, что лидер КНДР Ким Чен Ын начнет работу по денуклеаризации страны безотлагательно.

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