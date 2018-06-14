Євродепутатка Ребекка Хармс візьме участь у Марші рівності в Києві

Євродепутатка Ребекка Хармс 14-17 червня відвідає Україну і візьме участь у Марші рівності.

Про це "Європейській правді" повідомили у прес-службі євродепутатки.

"Вона візьме участь у кількох заходах та зустрічах з організаторами КиївПрайду, Національним демократичним інститутом (НДІ) та канадським посольством, присвяченим правам людини, питанням про захист дискримінованих меншин та сприянню розвитку громадянської рівності" - йдеться у повідомленні.

У неділю 17 червня Ребекка Хармс вже втретє візьме участь у Марші рівності.

Як повідомлялося, 35 депутатів Європейського парламенту з ініціативи європарламентарки Ребекки Гармс написали листа до представників української влади із закликом підтримати Марш рівності у Києві та вжити конкретні кроки для захисту ЛГБТ-спільноти.