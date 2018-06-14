Евродепутатка Ребекка Хармс примет участие в Марше равенства в Киеве

Евродепутатка Ребекка Хармс 14-17 июня посетит Украину и примет участие в Марше равенства.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе евродепутатка.

"Она примет участие в нескольких мероприятиях и встречах с организаторами КиевПрайд, Национальным демократическим институтом (НДИ) и канадским посольством, посвященным правам человека, вопросам о защите дискриминированных меньшинств и содействию развития гражданского равенства", - говорится в сообщении.

В воскресенье 17 июня Ребекка Хармс уже в третий раз примет участие в Марше равенства.

Как сообщалось, 35 депутатов Европейского парламента по инициативе европарламентария Ребекки Хармс написали письмо к представителям украинской власти с призывом поддержать Марш равенства в Киеве и принять конкретные шаги для защиты ЛГБТ-сообщества.