Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

СМИ: блок Меркель – в шаге от раскола

Европарламент требует немедленно освободить Сенцова и других политзаключенных

Украина открывает центры оформления виз в 8 городах РФ и по всему миру

В Германии канцлер и глава МВД спорят о миграционной политике






Евродепутатка Ребекка Хармс примет участие в Марше равенства в Киеве

Четверг, 14 июня 2018, 14:18

Евродепутатка Ребекка Хармс 14-17 июня посетит Украину и примет участие в Марше равенства.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе евродепутатка.

"Она примет участие в нескольких мероприятиях и встречах с организаторами КиевПрайд, Национальным демократическим институтом (НДИ) и канадским посольством, посвященным правам человека, вопросам о защите дискриминированных меньшинств и содействию развития гражданского равенства", - говорится в сообщении.

В воскресенье 17 июня Ребекка Хармс уже в третий раз примет участие в Марше равенства.

Как сообщалось, 35 депутатов Европейского парламента по инициативе европарламентария Ребекки Хармс написали письмо к представителям украинской власти с призывом поддержать Марш равенства в Киеве и принять конкретные шаги для защиты ЛГБТ-сообщества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua
Читайте также
Депутаты Европарламента призвали украинскую власть выйти на Марш равенства
В НАТО хотят ускорить установление гендерного равенства в Украине
Мингарелли и послы 16 стран призвали Украину защищать права ЛГБТ
В Варшаве после нападений праворадикалов установили "несокрушимую" ЛГБТ-радугу