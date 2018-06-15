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ЕС утвердил новые пошлины на товары из США на сумму 2,8 млрд евро – СМИ

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ЕС утвердил новые пошлины на товары из США на сумму 2,8 млрд евро – СМИ

Пятница, 15 июня 2018, 07:59

Страны ЕС в четверг единогласно согласовали новые пошлины на несколько групп американских товаров в ответ на повышение тарифов, введенное президентом Дональдом Трампом на европейские металлы.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в Брюсселе.

Европейские контрмеры направлены против нескольких групп американских товаров на общую сумму 2,8 миллиарда евро.

"Государства-члены сегодня единогласно поддержали план Комиссии по принятию мер по установлению баланса с тарифами США на сталь и алюминий", - сказала собеседник агентства.

Он добавил, что тарифы ЕС вступят в силу "в ближайшие дни", а другие чиновники говорят, что они будут реализованы до начала июля.

Брюссель впервые составил список товаров еще в марте, когда Трамп заявил о намерении ввести новые тарифы на импорт стали и алюминия.

В списке нет конкретных названий брендов, но в марте президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС "готовит импортные пошлины на продукцию США, включая мотоциклы Harley-Davidson, бурбон и джинсы Levi's".

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Евросоюз США Торговля
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