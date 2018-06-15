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США скасують антидемпінгове мито на тверду аміачну селітру з України

П'ятниця, 15 червня 2018, 20:01

США за результатами чергового п'ятирічного перегляду скасують антидемпінгові мита на постачання з України твердої аміачної селітри, упроваджені у вересні 2001 року.

Про це повідомляє Інтерфакс Україна з посиланням на Мінторгівлі США.

Перегляд мита було ініційовано 1 травня цього року, проте заяви від внутрішніх виробників не надійшли.

Відомство уточнює, що офіційне повідомлення про підсумки перегляду буде опубліковано 18 червня.

Антидемпінгове мито було впроваджено 12 вересня 2001 року в розмірі 156,29% стосовно Концерну "Стирол" та інших українських підприємств.

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