США отменят антидемпинговые пошлины на твердую аммиачную селитру из Украины
Пятница, 15 июня 2018, 20:01
США по результатам очередного пятилетнего пересмотра отменят антидемпинговые пошлины на поставки из Украины твердой аммиачной селитры, внедренные в сентябре 2001 года.
Об этом сообщает Интерфакс Украина со ссылкой на Минторговли США.
Пересмотр пошлин был инициирован 1 мая этого года, однако заявления от внутренних производителей не поступили.
Ведомство уточняет, что официальное сообщение об итогах просмотра будет опубликовано 18 июня.
Антидемпинговая пошлина была введена 12 сентября 2001 года в размере 156,29% в отношении Концерна "Стирол" и других украинских предприятий.
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