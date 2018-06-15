США отменят антидемпинговые пошлины на твердую аммиачную селитру из Украины

США по результатам очередного пятилетнего пересмотра отменят антидемпинговые пошлины на поставки из Украины твердой аммиачной селитры, внедренные в сентябре 2001 года.

Об этом сообщает Интерфакс Украина со ссылкой на Минторговли США.

Пересмотр пошлин был инициирован 1 мая этого года, однако заявления от внутренних производителей не поступили.

Ведомство уточняет, что официальное сообщение об итогах просмотра будет опубликовано 18 июня.

Антидемпинговая пошлина была введена 12 сентября 2001 года в размере 156,29% в отношении Концерна "Стирол" и других украинских предприятий.