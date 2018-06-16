Советники Трампа проигнорировали желание Трампа пригласить Путина в Вашингтон – СМИ

Советники Совета по нацбезопасности США проигнорировали просьбу президента Дональда Трампа о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Белом доме.

Об этом сообщает Washington Post.

Трамп якобы в частной беседе попросил советников организовать встречу США-Россия после неформального общения с Путиным во время Азиатско-Тихоокеанского саммита во Вьетнаме в ноябре.

"После этой встречи президент заявил, что хотел бы пригласить Путина в Белый дом. Мы это проигнорировали", - сказал один из советников.

По его словам, эта тема вызвала среди них беспокойство, однако они решили подождать, поднимет ли ее Трамп снова.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что, "возможно", он встретится с российским коллегой Владимиром Путиным летом этого года.

Трамп также поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира и призвал лидеров G7 вернуть Москву за стол переговоров.