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Внаслідок вибуху в афганському Кандагарі загинули 16 людей

Вівторок, 22 травня 2018, 18:28

Десятки людей постраждали внаслідок вибуху у південному афганському місті Кандагар у вівторок.

Про це повідомляє Reuters.

Офіційні особи спершу заявляли, що вибух був викликаний бомбою, якою начинили мікроавтобус. Однак згодом уточнили, що вибухові речовини містилися у двох контейнерах, які зберігалися у районі майстерень механіків.

Глава госпіталя Мірваіс у Кандагарі Нематулла Барак повідомив про 16 загиблих та 38 поранених, включно з дітьми. Кількість жертв може бути й вищою, оскільки на місці вибуху продовжують працювати медики.

 
Наслідки вибуху
фото: reuters

Наразі жодне терористичне угруповання не взяло відповідальності за теракт.

Від початку року в Афганістані сталася ціла низка терактів, внаслідок яких загинули сотні людей. Багато нападів відбулися в Кабулі, але провінційні міста також ставали об'єктами атак у той час, як радикальне угруповання "Талібан" активізувало дії по всій країні.

Провінція Кандагар, розташована на кордоні з Пакистаном, є великим центром вирощування опіуму та оплотом талібів. Останнім часом місто вважалося відносно безпечним.

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Афганістан
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