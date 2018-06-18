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Глава МВС Німеччини хоче замінити грошову допомогу для біженців негрошовою

Понеділок, 18 червня 2018, 10:47

Глава МВС Німеччини Горст Зеегофер планує досягти майже повної відміни грошової допомоги для шукачів притулку.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

План щодо біженців, розроблений Зеегофером, передбачає різке скорочення розмірів виплат біженцям. Голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) пропонує майже повністю замінити допомоги негрошовими видами соціальної допомоги.

Крім того, міністр внутрішніх справ Німеччини має намір продовжити з 15 до 36 місяців період, протягом якого шукачі притулку отримують базову допомогу, перш ніж виплати піднімаються до рівня звичайних соціальних допомог.

Як зазначається, ці два пункти не знайдуть підтримки Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), що входить в правлячу коаліцію. У січні, коли прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер представив схожий план, соціал-демократи заявили про "знущання" над біженцями.

Генеральний план з політики відносно біженців, розроблений Зеегофером, містить 63 пункти. Глава МВС Німеччини 19 червня представить його федеральному уряду.

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