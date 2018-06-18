Глава МВД Германии хочет заменить денежную помощь для беженцев неденежной

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер планирует достичь почти полной отмены денежной помощи для просителей убежища.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

План относительно беженцев, разработанный Зеехофером, предусматривает резкое сокращение размеров выплат беженцам. Председатель Христианско-социального союза (ХСС) предлагает почти полностью заменить помощи неденежными видами социальной помощи.

Кроме того, министр внутренних дел Германии намерено продлить с 15 до 36 месяцев период, в течение которого просители убежища получают базовую помощь, прежде чем выплаты поднимаются до уровня обычных социальных пособий.

Как отмечается, эти два пункта не найдут поддержки Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию. В январе, когда премьер-министр Баварии Маркус Зедер представил похожий план, социал-демократы заявили об "издевательствах" над беженцами.

Генеральный план политики в отношении беженцев, разработанный Зеехофером, содержит 63 пункта. Глава МВД Германии 19 июня представит его федеральному правительству.