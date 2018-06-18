У Лондоні три людини загинули внаслідок загадкової трагедії з поїздом

Три людини загинули після того, як їх збив поїзд в південному Лондоні, а поліція наразі не змогла пояснити причину трагедії.

Про це пише Reuters.

Британська транспортна поліція заявила, що їх викликали на Лоуборо-Джанкшн, станцію на жвавій приміській лінії близько Брікстона, о 6:30 за місцевим часом, де три людини були знайдені мертвими на місці події.

"Моя команда зараз наполегливо працює, щоб зрозуміти, що сталося і як ці три людини втратили свої життя на залізниці", - сказав Гері Річардсон з Британської транспортної поліції.

"Зараз ми розглядаємо їхню смерть як незрозумілу, і робимо ряд негайних запитів. Я б запитав кожного, хто був поруч з перехрестям Лафборо вранці, і побачив щось, що, на його думку, може бути доречним, будь ласка, зв'яжіться з нами якомога швидше", - цитує Річардсона Express.