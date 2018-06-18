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В Лондоне три человека погибли в результате загадочной катастрофы с поездом

Понедельник, 18 июня 2018, 13:25

Три человека погибли после того, как их сбил поезд в южном Лондоне, а полиция пока не смогла объяснить причину трагедии.

Об этом пишет Reuters.

Британская транспортная полиция заявила, что их вызвали на Лоуборо-Джанкшн, станцию ​​на оживленной пригородной линии около Брикстона, в 6:30 по местному времени, где три человека были найдены мертвыми на месте происшествия.

"Моя команда сейчас упорно работает, чтобы понять, что произошло и как эти три человека потеряли свои жизни на железной дороге", - сказал Гэри Ричардсон из Британской транспортной полиции.

"Сейчас мы рассматриваем их смерть как необъяснимую и делаем ряд неотложных запросов. Я бы спросил каждого, кто был рядом с перекрестком Лафборо утром и увидел нечто, что, по его мнению, может оказаться полезным, пожалуйста, свяжитесь с нами как можно скорее ", - цитирует Ричардсона Express.

 
Metro

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Великобритания инциденты
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