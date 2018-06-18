ЗМІ: голова МВС Німеччини виставив Меркель новий дедлайн у суперечці щодо біженців

Міністр внутрішніх справ Німеччини від Християнсько-соціального союзу (ХСС) Горст Зеєгофер погодився дати канцлерці Ангелі Меркель час до кінця червня для пошуку європейського рішення у міграційній суперечці.

Про це повідомляє Bild з посиланням на інформацію агентства dpa.

Пропозицію Зеєгофера відтермінувати дедлайн для Меркель підтримало у понеділок правління ХСС. Якщо до кінця місяця не будуть досягнуті домовленості з європейськийми партнерами, міністр віддасть наказ не допускати певні категорії біженців до Німеччини.

За даними німецьких ЗМІ, Меркель прийняла умову голови МВС. Крім того, за інформацією джерел, Меркель прийняла підхід свого міністра щодо мігрантів. 1 липня вона проінформує правління своєї партії про хід переговорів щодо угод із країнами, які найбільше потерпають від напливу мігрантів, такими як Італія, Грація та Іспанія.

О 14:00 за місцевим часом Зеєгофер дасть прес-конференцію в Мюнхені, де виступить із офіційною позицією. Очікується, що невдовзі після нього із заявою у Берліні виступить Ангела Меркель.

Основна суперечка між Зеєгофером та Меркель полягає в тому, що глава МВС, який одночасно очолює ХСС, вимагає дозволу для прикордонних земель відмовляти шукачам притулку, якщо вони зареєструвалися в іншій державі ЄС або якщо у Німеччині їм вже було відмовлено в притулку.

Меркель прагне уникнути односторонніх кроків Німеччини, які можуть роздратувати інші країни-члени ЄС та ще більше послабити зусилля, спрямовані на спільну міграційну політику для всього ЄС.

Згідно з опитуванням, 62% респондентів висловилися за те, щоб розвертати на кордоні незареєстрованих мігрантів відповідно до пропозиції Зеєгофера.

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