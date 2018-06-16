Від початку року в Німеччині подали 78 тисяч прохань про притулок

За перші п'ять місяців поточного року в Німеччині подали близько 78 тисяч клопотань про притулок.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на статистику МВС Німеччини.

В порівнянні з минулим роком потік шукачів притулку дещо знизився. За перші півроку 2017-го таких було понад 90 тисяч.

Зазначається, що від січня до середини червня 2018 року отримані дані 18,3 тисячі шукачів притулку, які вже зареєстровані в європейській базі біометричних даних Eurodac. За дублінськими угодами вони б мали подаватися на притулок у тій країні ЄС, до якої вперше в'їхали.

Федеральна поліція також повідомила, що за січень-квітень 2018 року зафіксовано 14,7 тисячі нелегальних в'їздів, 3,9 тисяч осіб відправлено назад. Рішення не дозволяти біженцям потрапити на територію ФРН було можливим лише в місцях з прикордонним контролем, а саме на кордоні Німеччини та Австрії, а також в аеро- та морських портах.