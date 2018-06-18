СМИ: глава МВД Германии выставил Меркель новый дедлайн в споре о беженцах

Министр внутренних дел Германии от Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер согласился дать канцлеру Ангеле Меркель время до конца июня для поиска общеевропейского решения миграционного спора.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на информацию агентства dpa.

Предложение Зеехофера отсрочить дедлайн для Меркель поддержало в понедельник правление ХСС. Если до конца месяца не будут достигнуты договоренности с европейскими партнерами, министр отдаст приказ не допускать определенные категории беженцев в Германию.

По данным немецких СМИ, Меркель приняла условие главы МВД. В 14:00 по местному времени Зеехофер даст пресс-конференцию в Мюнхене, где выступит с официальной позицией. Ожидается, что вскоре после него с заявлением в Берлине выступит Ангела Меркель.

Основной спор между Зеехофером и Меркель заключается в том, что глава МВД, который одновременно возглавляет ХСС, требует разрешения для приграничных земель отказывать просителям убежища, если они зарегистрировались в другом государстве ЕС или если в Германии им уже было отказано в убежище.

Меркель стремится избежать односторонних шагов Германии, которые могут раздражать другие страны-члены ЕС и еще больше ослабить усилия, направленные на общую миграционную политику для всего ЕС.

Согласно опросу, 62% респондентов высказались за то, чтобы разворачивать на границе незарегистрированных мигрантов в соответствии с предложением Зеехофера.

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