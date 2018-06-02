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Лідер ультраправих ФРН назвав нацизм лише "частинкою" національної історії

Субота, 2 червня 2018, 17:58

Лідер ультраправої правої партії "Альтернатива Німеччини" Александр Гауланд високо оцінив минулі успіхи Німеччини, охарактеризувавши нацистський режим як лише невелику частину національної історії.

Про це повідомляє агентство DPA.

"Гітлер і нацисти лише пляма у понад тисячолітній історії успіху Німеччини", - сказав Гауланд.

Він не став заперечувати німецьку відповідальність за нацистський режим, заявивши: "Тільки ті, хто визнає минуле, мають силу формувати майбутнє". Проте він підкреслив, що це лише частина історії Німеччини, яка виходить далеко за межі цього періоду.

Гауланд та інший лідер "Альтернативи для Німеччини" Йоґер Меутхен виступали на дводенному федеральному конгресі для молодих учасників партії.

Молодіжне крило відрізняється від решти партії своїм ставленням до ЄС, яке його керівництво характеризує як: "Європейський Союз повинен померти, щоб Європа могла жити".

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