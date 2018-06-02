Лидер ультраправых ФРГ назвал нацизм лишь "частицей" национальной истории

Лидер ультраправой правой партии "Альтернатива для Германии" Александр Гауланд высоко оценил прошлые успехи Германии, охарактеризовав нацистский режим как лишь небольшую часть национальной истории.

Об этом сообщает агентство DPA.

"Гитлер и нацисты лишь пятно в более чем тысячелетней истории успеха Германии", - сказал Гауланд.

Он не стал отрицать немецкую ответственность за нацистский режим, заявив: "Только те, кто признает прошлое, имеют силу формировать будущее". Однако он подчеркнул, что это лишь часть истории Германии, которая выходит далеко за пределы этого периода.

Гауланд и другой лидер "Альтернативы для Германии" Йогер Меутхен выступали на двухдневном федеральном конгрессе для молодых участников партии.

Молодежное крыло отличается от остальной партии своим отношением к ЕС, которое его руководство характеризует как: "Европейский Союз должен умереть, чтобы Европа могла жить".