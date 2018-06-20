ЄС зробив перший крок до збільшення вартості шенгенських віз
Посли ЄС дали зелене світло на переговори щодо внесення змін до візового кодексу, за якими вартість віз зросте до 80 євро.
Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.
"Ефективне управління міграцією включає в себе забезпечення змоги повернути тих, хто не має права залишатися в ЄС. Нові правила візового кодексу дадуть нам ще один інструмент для реагування на ті треті країни, які не хочуть повертати своїх власних громадян" - заявив Валентин Радев, глава МВС Болгарії, яка головує в Раді ЄС.
Запропоновані зміни передбачають модернізацію візової політики ЄС, що дозволить підвищити безпеку і розширити наявні інструменти для вирішення проблем міграції"..
Вартість в'їзних документів буде збільшено з 60 до 80 євро, "щоб держави-члени Євросоюзу могли більшою мірою покривати витрати на оформлення віз".
Згідно з реформою, заявки на отримання віз можна буде подавати в період до шести місяців і не пізніше, ніж за 15 днів до поїздки. Реформа передбачає встановлення між країнами ЄС "узгодженого підходу до видачі багаторазових в'їзних віз для постійних мандрівників з позитивною історією". Період, на який європейська влада може видати їм шенген, може поступово збільшуватись від одного до п'яти років.