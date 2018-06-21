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ЧС-2018: хорвати розізлилися, що РФ запропонувала їм "сербохорватську" мову

Четвер, 21 червня 2018, 15:32

Хорватська футбольна асоціація висловила "гострі заперечення" Міжнародній федерації футболу (ФІФА) через розміщення у конференц-залах Чемпіонату світу в Росії щитів, написи на яких обіцяють журналістам синхронний переклад сербохорватською мовою.

Про це пише портал В92.

"Після того, як фоторепортерів попросили покинути зал, перед ним я побачив напис, і був приголомшений. Як би росіяни поставилися до того, що їхню мову назвали українсько-російська? Українцям це теж би не сподобалось", - розповів хорватський журналіст.

 

За його словами, після скарг організатори турніру визнали помилку і вилучили напис.

Як відомо, з часів розпаду Югославії сербохорватська мова не використовується. У Сербї є сербська мова, а у Хорватії - хорватська. Утім, прихильники колишньої єдиної держави прагнуть розвивати саме югославську, тобто сербохорватську мову.

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Росія Хорватія
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