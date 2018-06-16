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Швейцарські уболівальники ЧС-2018 ледь не заїхали у "ДНР" за порадою навігатора – волонтер

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Швейцарські уболівальники ЧС-2018 ледь не заїхали у "ДНР" за порадою навігатора – волонтер

Субота, 16 червня 2018, 10:09

Група футбольних вболівальників зі Швейцарії ледве не заїхала на передову в зоні проведення Операції об’єднаних сил на сході України.

Про це на своїй сторінці у Facebook  написала волонтер Анна Домбровська.

"Вболівальники їхали на матч Бразилія - Швейцарія в Ростов-на-Дону і навігатор проклав їм шлях через окупований Донецьк. Ночувати уболівальники планували в готелі в окупованій Амвросіївці!" - написала вона.

Волонтер також розповіла, що у швейцарців у автомобілі на торпеді був розміщений сувенірний кубок світу, а написи на кузові однозначно вказували, що вони їдуть до Росії на Чемпіонат світу з футболу 2018, при цьому якимось чином вони змогли проїхати через блок-пости на в'їзді в зону ООС.

Як повідомлялося, більшість німців вважають, що канцлерка Ангела Меркель має відвідати Росію  під час проведення чемпіонату світу з футболу-2018.

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