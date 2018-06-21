ЧМ-2018: хорваты разозлились, что РФ предложила им "сербохорватский" язык

Хорватская футбольная ассоциация выразила "острые возражения" Международной федерации футбола (ФИФА) из-за размещения в конференц-залах Чемпионата мира в России щитов, надписи на которых обещают журналистам синхронный перевод на сербохорватский язык.

Об этом пишет портал В92.

"После того, как фоторепортеров попросили покинуть зал, перед ним я увидел надпись, и был потрясен. Как бы россияне отнеслись к тому, что их язык назвали украинско-российским? Украинцам это тоже бы не понравилось", - рассказал хорватский журналист.

По его словам, после жалоб организаторы турнира признали ошибку и удалили надпись.

Как известно, со времен распада Югославии сербохорватский язык не используется. У Сербии есть сербский язык, а у Хорватии - хорватский. Впрочем, сторонники бывшего единого государства стремятся развивать именно югославский, то есть сербохорватский язык.