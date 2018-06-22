У Польщі зіткнулися два пасажирських автобуси, 17 постраждалих

У польському місті Бендзин в результаті зіткнення двох пасажирських автобусів постраждали 17 осіб.

Про це повідомляє RMF24.

Зіткнення сталося на одній з міських зупинок.

Один автобус саме мав від’їхати, коли в його задню частину врізався інший автобус. Вулиця, на якій сталася аварія, в результаті перекрили.

Повідомляється, що обидва водії були тверезі.

До лікарні відвезли 12 людей, в тому числі дитину, за якою прилетів гелікоптер. Стан поранених, за попередніми даними, задовільний. Ще п’яти особам, які відмовилися від шпиталізації, медики надали допомогу на місці.