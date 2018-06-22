У Польщі зіткнулися два пасажирських автобуси, 17 постраждалих
П'ятниця, 22 червня 2018, 13:21
У польському місті Бендзин в результаті зіткнення двох пасажирських автобусів постраждали 17 осіб.
Про це повідомляє RMF24.
Зіткнення сталося на одній з міських зупинок.
Один автобус саме мав від’їхати, коли в його задню частину врізався інший автобус. Вулиця, на якій сталася аварія, в результаті перекрили.
Повідомляється, що обидва водії були тверезі.
До лікарні відвезли 12 людей, в тому числі дитину, за якою прилетів гелікоптер. Стан поранених, за попередніми даними, задовільний. Ще п’яти особам, які відмовилися від шпиталізації, медики надали допомогу на місці.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua