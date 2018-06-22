В Польше столкнулись два пассажирских автобуса, 17 пострадавших

В польском городе Бендзин в результате столкновения двух пассажирских автобусов пострадали 17 человек.

Об этом сообщает RMF24.

Столкновение произошло на одной из городских остановок.

Один автобус именно имел отъехать, когда в его заднюю часть врезался другой автобус. Улицу, на которой произошла авария, в результате перекрыли.

Сообщается, что оба водителя были трезвыми.

В больницу увезли 12 человек, в том числе ребенка, за которым прилетел вертолет. Состояние раненых, по предварительным данным, удовлетворительное. Еще пятерым, отказавшимся от госпитализации, медики оказали помощь на месте.