Авіація Росії відновила бомбардування на півдні Сирії - споcтерігачі

Російські військові літаки вперше за рік після домовленості про припинення вогню завдали ударів по повстанцях у південних районах Сирії.

Про це повідомив Сирійський моніторинговий центр з прав людини.

"Інтенсивні російські повітряні удари вразили міста у східній частині провінції Дераа – вперше з моменту припинення вогню на півдні Сирії, що було узгоджене в минулому році", – сказав Рамі Абдель Рахман, глава центру.

Два центри стеження, які контролюють рух військових літаків, зафіксували щонайменше 21 удар по Бусра-аль-Харіру, на північний схід від міста Дераа. Всього зафіксовано 26 ударів.

За даними Reuters, джерела в опозиції заявили, що російські літаки вдарили по повстанцях на південному заході Сирії на початку 24 червня, забезпечуючи повітряне прикриття для сирійських військових підрозділів.

Цей наступ проурядових військ може призвести до подальшої ескалації війни в Сирії, яка триває вже 7 років. Раніше сили президента Башара Асада відвоювали частину області у повстанців за допомогою російської авіації і підтримуваних Іраном бойовиків. Асад неодноразово обіцяв повернути "кожен дюйм" прикордонних з Йорданією та Ізраїлем частин Сирії, зокрема окупованих Ізраїлем Голанських висот.

Сполучені Штати пригрозили, що здійснять "тверді і належні заходи" у відповідь на порушення сирійським урядом перемир'я у домовленій зоні деескалації на південному заході країни.