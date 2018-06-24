Рейтинг Макрона обвалився до найнижчої позначки за час президентства

Популярність французького президента Еммануеля Макрона досягла нового мінімуму.

Про це свідчить результати опитування Французького інституту громадської думки (IFOP), проведеного за замовленням газети Journal du Dimanche.

Рейтинг президента впав знову після недавніх суперечок з приводу витрат у його резиденціях і різких зауважень, які він зробив про види допомоги в рамках соціального забезпечення.

Незважаючи на зростання іноземних інвестицій, число людей з доброю думкою про 40-річного лідера знизилося на один процентний пункт у червні до 40%, показало опитування.

Про своє невдоволення діяльністю Макрона тим часом заявили 58% французів. Опитування показало, що зниження популярності було особливо гострим серед населення, старшого 65 років, підтримкою якого Макрон залучився на президентських виборах минулого року.

Кілька відомих бізнесменів та економістів нещодавно висловили занепокоєння з приводу економічної політики Макрона, яка розглядається як така, що задовольняє багатих.

Макрон свого найвищого показника підтримки досягав у червні 2017 року. Тоді за нього висловилися 64% французів. Президентом Франції він став у травні минулого року.