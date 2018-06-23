Макрон виступив за санкції проти держав ЄС, які не хочуть приймати біженців

Президент Франції Еммануель Макрон підтримує запровадження фінансових санкцій проти країн, які відмовляються приймати прохачів притулку.

Про це він заявив під час прес-конференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, повідомляє La Provence.

"Не може бути так, щоб країни, які значною мірою виграють від солідарності ЄС, масово заявляли про національний егоїзм, коли мова стосується теми міграції", - заявив французький президент.

Як відомо, до країн, які категорично відмовляються приймати шукачів притулку відповідно до визначених квот ЄС, належать держави "Вишеградської четвірки": Польща, Угорщина, Чехія та Словаччина.

В неділю у Брюсселі відбудеться неофіційний саміт ЄС щодо міграції за участі 16 держав Євросоюзу, однак прориву на ньому не очікується. Угорщина, Чехія, Польща та Словаччина оголосили бойкот цій зустрічі.

Президент Європейського парламенту Антоніо Таяні застеріг держави ЄС від проведення національної політики щодо міграції - це, за його словами, може призвести до розпаду блоку.

Канцлер Австрії Себастіан Курц наполягає, що покласти край міграційній суперечці у Європі має недопуск мігрантів до європейського континенту.